В сборной России конфликт. Вью с «Красавой» и стычка в Кубке – что не поделили Дзюба и Соболев

Тренер сборной встал на сторону капитана.

Что случилось?

Станислав Черчесов не вызвал на матчи Лиги наций против Сербии и Венгрии форварда «Спартака» Александра Соболева. Четвертого бомбардира прошлого чемпионата России (третьего из русских игроков), положившего два мяча в четырех матчах нового сезона.

Чемпионат России 😞 Кокорин не уедет в «Рому», а Дзюба – в АПЛ. Русские футболисты не нужны в Европе 22/08/2020 В 11:07

Выбор Станислава Саламовича нередко вызывал неоднозначное отношение, но здесь невызов Соболева наложился на слухи о конфликте с капитаном сборной и «Зенита» Артемом Дзюбой.

Почему они поссорились?

Еще в октябре прошлого Дзюба комплиментарно высказался о Соболеве после матча с «Крыльями Советов»: «Хороший парень. Он на правильном пути. Мы с ним поболтали немножко. У Соболева большое будущее». И добавил, что не боится конкуренции с ним в сборной.

Резкое обострение отношений видимо началось весной, после интервью Соболева Евгению Савину и блогу «Красава». Соболев, являющийся другом Александра Кокорина, жестко прошелся по Дзюбе в контексте слов Артема о попавших в тюрьму Кокорина и Мамаева:

– Ты неоднократно говорил, что не любишь, когда тебя называют вторым Дзюбой, и самого Артема тоже не очень перевариваешь. Рассказывай, почему.

– Я к нему отношусь нейтрально. Мы в плане игры разные футболисты. Я не такой высокий, как кажется – везде на сайтах пишут, что я 1,95, а на самом деле во мне 1,91.

– Ты дружишь с Кокориным, Дзюба тоже дружит с Кокориным, но Артем, в отличие от многих медийных ребят, не поддержал его после «Кофемании». Как ты думаешь, почему и надо ли было?

– Никто не говорил, чтобы сказать «вы невиновны». Надо было просто что-то сказать, он этого не говорил. Если они такие друзья – думаю, что хороший друг бы поддержал.

В полуфинале Кубка России Соболев и Дзюба чуть не сошлись в рукопашной – спартаковец грубо сфолил на Ракицком, Дзюба заступился – началась заваруха. Драки удалось избежать, но форварды прокричали вдогонку парочку эмоциональных панчей.

Соболев и Ракицкий Фото: Getty Images

«Очень много позволяет себе – постоянно кричать, апеллировать. Есть судья. Если ситуация сложная, есть VAR. Не надо разглагольствовать, открывать рот. В матче со «Спартаком» я сказал судье обратить на это внимание: «Хватит здесь устраивать цирк, давайте играть в футбол». Он в ответ попытался что-то вякнуть. Слово за слово – и понеслось. На футбольном поле все герои. А вот был бы это хоккей, я уверен: такие персонажи, как Соболев, молчали бы», – рассказывал свою версию событий Дзюба.

Объяснений от Соболева тогда не последовало.

Черчесов: «Александр эту тему открыл и должен закрыть»

Главный тренер сборной подтвердил, что невызов Соболева в сборную – следствие его пикировки с Дзюбой.

«По сравнению с первыми играми Соболев заметно прибавил, но тут ситуация простая. Я могу все что угодно говорить, но есть ситуация, которая у них с Артемом Дзюбой. И эту тему они должны привести к нулю. Не хочется нам в команде иметь игроков, которые недостаточно хорошо друг друга понимают.

Да, конкуренция. Видимо, между ними есть какая-то неприязнь. Соболеву эту тему надо как-то закрыть, и тогда мы будем на это смотреть как должны. Мы с Артемом тоже поговорим на эту тему. Может, он как старший сделает какие-то вещи, чтобы снять этот момент с повестки дня. Нельзя собирать команду, зная, что есть такие недопонимания. Эту ситуацию мы должны в спокойном режиме нивелировать. Все взрослые люди, и я сказал как есть.

Александр Соболев Фото: Getty Images

У Соболева случилось несчастье, я выразил ему соболезнования. Но есть одна ситуация, а есть вторая. Этот тот случай, когда Соболев, не знаю по какой причине, открыл эту тему. Тут нет такого, что я кого-то поддерживаю.

Артем является капитаном команды, он уже не первый год показывает мастерство и работает на сборную. При этом у нас есть молодой футболист, который стремится в сборную. Но он позволил себе непозволительные вещи. Он эту тему открыл и ее должен закрыть. Я говорю об этом спокойно. Это рабочий момент, который бывает, наверное, у каждого.

Думаю, Соболев это прочитает и сделает какие-то выводы, и в спокойной обстановке эту тему закроет».

Опрос Прав ли Черчесов, что не вызвал Соболева? Да, он должен решить все проблемы с Дзюбой Нет, спортивный принцип должен быть выше всего

Кубок России Сын Черчесова отбил 3 пенальти в матче Кубка России и помог «Долгопрудному» пройти дальше 19/08/2020 В 21:16