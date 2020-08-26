И даже победа «Баварии» в Лиге чемпионов не убедила коуча.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв объяснил, почему не вызвал в команду игроков «Баварии» Томаса Мюллера и Жерома Боатенга, выигравших в сезоне-2019/20 Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

«Оба футболиста показали очень хорошие результаты и доказали, насколько они важны для своей команды. Но после чемпионата мира мы решили идти дальше с другими игроками. Хотим, чтобы у них было время и пространство для развития.

Лига чемпионов УЕФА Самое крупное поражение «Барсы» за 77 лет и суперфейл Месси. Главные цифры разгрома от «Баварии» 14/08/2020 В 23:23

Молодые игроки отлично прогрессируют и со всем справляются. Так что у меня нет причин что-либо менять. Если бы ситуация изменилась, я был бы первым, кто пересмотрел решение. Но в настоящее время я не вижу причин. Это хороший путь», – цитирует Лёва Goal.

В 2019 году Лёв заявил, что больше не будет вызывать в сборную 30-летнего Мюллера, 31-летнего Боатенга и 31-летнего Матса Хуммельса.

30-летний Тони Кроос – самый старший футболист сборной Германии.

3 сентября Германия сыграет с Испанией, через три дня – со Швейцарией. Матчи пройдут в рамках Лиги наций.

Мостовой и Луценко вызваны в сборную России на матчи с Сербией и Венгрией, Соболев – вне заявки

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Чемпионат Германии Мюллер стал рекордсменом Бундеслиги по ассистам за сезон 07/06/2020 В 08:43