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«Решили идти дальше с другими». Лёв объяснил невызов в сборную Мюллера и Боатенга

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Йоахим Лёв и Томас Мюллер

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
33 минут назад

И даже победа «Баварии» в Лиге чемпионов не убедила коуча.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв объяснил, почему не вызвал в команду игроков «Баварии» Томаса Мюллера и Жерома Боатенга, выигравших в сезоне-2019/20 Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

«Оба футболиста показали очень хорошие результаты и доказали, насколько они важны для своей команды. Но после чемпионата мира мы решили идти дальше с другими игроками. Хотим, чтобы у них было время и пространство для развития.

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Молодые игроки отлично прогрессируют и со всем справляются. Так что у меня нет причин что-либо менять. Если бы ситуация изменилась, я был бы первым, кто пересмотрел решение. Но в настоящее время я не вижу причин. Это хороший путь», – цитирует Лёва Goal.

  • В 2019 году Лёв заявил, что больше не будет вызывать в сборную 30-летнего Мюллера, 31-летнего Боатенга и 31-летнего Матса Хуммельса.
  • 30-летний Тони Кроос – самый старший футболист сборной Германии.
  • 3 сентября Германия сыграет с Испанией, через три дня – со Швейцарией. Матчи пройдут в рамках Лиги наций.

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