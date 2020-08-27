Форвард «Спартака» Александр Соболев прокомментировал свое непопадание в состав сборной России на матчи против Сербии и Венгрии. Главный тренер команды Станислав Черчесов ранее объяснил, что принял такое решение из-за конфликта Соболева с капитаном Артемом Дзюбой.
«Расстроился, что не вызвали. Но это решение главного тренера, которого я полностью поддерживаю. Ни с кем пока не общался. Думаю, в скором времени пообщаемся и со Станиславом Саламовичем, и с Артемом Дзюбой. Прямого конфликта у нас не может быть.
Все произошло в игре, все остается на поле. После травмы Луценко контактов не было, желаю ему здоровья. Если Черчесов решит вызвать, жду звонка и всегда готов», – приводит слова Соболева «Чемпионат».
- Со списком игроков, которых Черчесов вызвал в сборную, можно ознакомиться здесь.
- Матч России против Сербии состоится 3 сентября, игра с Венгрией – 6 сентября.