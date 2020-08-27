Форвард «Спартака» Александр Соболев прокомментировал свое непопадание в состав сборной России на матчи против Сербии и Венгрии. Главный тренер команды Станислав Черчесов ранее объяснил, что принял такое решение из-за конфликта Соболева с капитаном Артемом Дзюбой.

«Расстроился, что не вызвали. Но это решение главного тренера, которого я полностью поддерживаю. Ни с кем пока не общался. Думаю, в скором времени пообщаемся и со Станиславом Саламовичем, и с Артемом Дзюбой. Прямого конфликта у нас не может быть.

Лига наций
Мостовой и Луценко вызваны в сборную России на матчи с Сербией и Венгрией, Соболев – вне заявки
ВЧЕРА В 12:25

Все произошло в игре, все остается на поле. После травмы Луценко контактов не было, желаю ему здоровья. Если Черчесов решит вызвать, жду звонка и всегда готов», – приводит слова Соболева «Чемпионат».

  • Со списком игроков, которых Черчесов вызвал в сборную, можно ознакомиться здесь.
  • Матч России против Сербии состоится 3 сентября, игра с Венгрией – 6 сентября.

В сборной России конфликт. Вью с «Красавой» и стычка в Кубке – что не поделили Дзюба и Соболев

Подписывайся на нас в инстаграме

Чемпионат России
«Был «Кристал Пэлас» и еще одна команда». Соболев рассказал, почему сорвался трансфер в Англию
13/02/2020 В 10:19
Лига наций
В сборной России конфликт. Вью с «Красавой» и стычка в Кубке – что не поделили Дзюба и Соболев
ВЧЕРА В 18:03