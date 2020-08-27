Форвард «Спартака» Александр Соболев прокомментировал свое непопадание в состав сборной России на матчи против Сербии и Венгрии. Главный тренер команды Станислав Черчесов ранее объяснил, что принял такое решение из-за конфликта Соболева с капитаном Артемом Дзюбой.

«Расстроился, что не вызвали. Но это решение главного тренера, которого я полностью поддерживаю. Ни с кем пока не общался. Думаю, в скором времени пообщаемся и со Станиславом Саламовичем, и с Артемом Дзюбой. Прямого конфликта у нас не может быть.