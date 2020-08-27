Футболисты сборной Франции Поль Погба и Танги Ндомбеле заразились коронавирусом.
О положительных тестах полузащитников «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» сообщает L'Equipe. 27-летний Погба должен был быть вызван в сборную на матчи Лиги наций, теперь его заменит Эдуардо Камавинга из «Ренна». Ндомбеле также не включен в заявку национальной команды.
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- Погба – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.
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