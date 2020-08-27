О положительных тестах полузащитников «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» сообщает L'Equipe. 27-летний Погба должен был быть вызван в сборную на матчи Лиги наций, теперь его заменит Эдуардо Камавинга из «Ренна». Ндомбеле также не включен в заявку национальной команды.