Тренерский штаб сборной России объявил об изменениях в расширенном составе на матчи Лиги Наций против Сербии и Венгрии.

«Сегодня (30 августа) в составе национальной сборной России, которая в Новогорске ведет подготовку к матчам Лиги Наций против Сербии и Венгрии, произошли изменения.

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Вызовы получили полузащитник «Динамо» Даниил Фомин и нападающий «Спартака» Александр Соболев», – говорится в твиттере команды.

Перестановки в ростере вызваны повреждениями форварда тульского «Арсенала» Евгения Луценко, а также травмой задней поверхности бедра у центрхава «Монако» Александра Головина. Источники Sport24 уточнили, что Головин пропустит четыре недели.

Россия сыграет с Сербией в Лиге Наций 3 сентября, с Венгрией – 6 сентября.

Ранее невызов Александра Соболева главный тренер сборной Станислав Черчесов объяснил конфликтом страйкера «Спартака» с капитаном «Зенита» и национальной команды Артемом Дзюбой. Но в субботу, 29 августа, игрок красно-белых объявил о примирении с Дзюбой и сообщил об этом по телефону Черчесову.

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