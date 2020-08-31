УЕФА обнародовал Протокол возврата к игре, в котором прописаны условия проведения футбольных матчей в ситуации с коронавирусной инфекцией.

Он включает в себя программу тщательного тестирования всех участников встреч на COVID-19. Также в соответствии с Протоколом большинство стран-членов УЕФА добилось от местных властей разрешение на передвижение игроков на матчи сборных, футболисты также смогут вернуться в клубы после пребывания в национальных командах.

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Но из-за перегруженности календаря Европейский футбольный союз столкнется с проблемой невозможности переноса матчей Лиги Наций, отборочного цикла молодежного Евро-2021, а также отбора на женский континентальный чемпионат.

Исполком УЕФА утвердил, что в случае попадания кого-то из членов сборной на карантин или самоизоляцию, матч проведут при наличии в составе хотя бы 13 футболистов с отрицательным ковид-тестом. Один из игроков должен быть вратарем. Если национальная федерация не сможет выполнить эти условия, то встречу перенесут на другую дату, расходы на организацию лягут на принимающую сторону.

При отсутствии свободных дат в международном календаре, Контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА проведет собственное расследование. Если ведомство признает вину обеих сторон или же отсутствие вины в заражении COVID-19, то матч объявят несостоявшимся. При таком раскладе сотрудники УЕФА кинут жребий и определят победителя. В итоговый результат запишут счет 1:0, 0:0 или 0:1 в пользу одной из сборных.

Об этом сообщила пресс-служба Европейского союза футбольных ассоциаций.

Сборная России сыграет два матча в Лиге Наций – 3 сентября против Сербии на московской «ВТБ-Арене» и 6 сентября против Венгрии в Будапеште.

Всего в слоте с 3 по 8 сентября в этом турнире УЕФА пройдут 54 различных встречи национальных команд.

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