3 сентября стартует групповой этап Лиги наций-2020/21. Вот все, что нужно знать об ивенте.

Что это такое

Лига наций Тренер Германии Лёв объявил состав на матчи Лиги наций – в нем только 2 игрока «Баварии» 25/08/2020 В 17:25

Второй розыгрыш нового турнира УЕФА для сборных, призванного заменить товарищеские матче в календаре национальных команд на соревновательные встречи с возможностью квалификации на чемпионаты мира и Европы. В 2019 году в дебютном розыгрыше победила Португалия – команда взяла трофей на родине. В сезоне-2020/21 УЕФА рассчитывает развить успех соревнования, в формат которого внесли несколько незначительных изменений.

Когда пройдет

Жеребьевка состоялась в Амстердаме 3 марта 2020 года. Шесть туров группового этапа сыграют в сентябре, октябре и ноябре 2020 года. Финальная стадия запланирована на июнь 2021-го. Стыковые матчи – на март 2022 года (подробности ниже).

Кто сыграет

55 сборных распределили по лигам в соответствии с рейтингом коэффициентов УЕФА (1-16 места попали в Лигу А, 17-32 – в Лигу В, 33-48 – в Лигу С, 49-55 – в Лигу D). В каждой лиге сформировали корзины посева согласно рейтингу: две в Лиге D и четыре в лигах А, В и С. Результаты жеребьевки:

Лига А:

Группа 1: Нидерланды, Италия, Босния и Герцеговина, Польша

Группа 2: Англия, Бельгия, Дания, Исландия

Группа 3: Португалия, Франция, Швеция, Хорватия

Группа 4: Швейцария, Испания, Украина, Германия

Лига B:

Группа 1: Австрия, Норвегия, Северная Ирландия, Румыния

Группа 2: Чехия, Шотландия, Словакия, Израиль

Группа 3: Россия , Сербия, Турция, Венгрия

, Сербия, Турция, Венгрия Группа 4: Уэльс, Финляндия, Ирландия, Болгария

Лига C:

Группа 1: Черногория, Кипр, Люксембург, Азербайджан

Группа 2: Грузия, Северная Македония, Эстония, Армения

Группа 3: Греция, Косово, Словения, Молдова

Группа 4: Албания, Беларусь, Литва, Казахстан

Лига D:

Группа 1: Фарерские острова, Латвия, Андорра, Мальта

Группа 2: Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино

Формат турнира

Команды играют друг с другом дома и на выезде. Победители групп Лиги А выйдут в финальную стадию Лиги наций, состоящую из полуфиналов, матча за третье место и финала – игры запланированы на июнь 2021 года. Сборные, занявшие первые места в Лигах B, C и D поднимутся лигой выше. Последние места в Лигах A и B опустятся лигой ниже.

Поскольку в Лиге С четыре группы, а в Лиге D две, из Лиги С вылетят две команды – они определятся в стыковых двухматчевых противостояниях в марте 2022 года. Если команда с последнего места в группе Лиги С уже должна участвовать в стыковых матчах ЧМ-2022 (подробности ниже), то из Лиги С автоматически вылетают 47-я и 48-я команды рейтинга Лиги наций.

Как Лига наций связана с квалификацией ЧМ-2022

В целом формат квалификации остается прежним – победители десяти групп напрямую попадают в финальный турнир в Катаре. Изменился формат плей-офф, от результата которого зависит судьба еще трех путевок – между собой сыграют все вторые места отборочных групп, а также два победителя групп Лиги наций с лучшим турнирным рейтингом из тех команд, которые не пробились на ЧМ-2022 напрямую или не попали в стыковые матчи.

Даты группового этапа

Групповой этап Лиги наций–2020/21 пройдет в следующие дни: 3/4/5 и 6/7/8 сентября, 10/11 и 13/14 октября, 14/15 и 17/18 ноября 2020 года.

Когда и с кем сыграет сборная России, кто в составе

Россия сыграет в третьей группе Лиги B с Сербией, Турцией и Венгрией.

Расписание группового этапа:

3 сентября: Россия – Сербия

6 сентября: Венгрия – Россия

11 октября: Россия – Турция

14 октября: Россия – Венгрия

15 ноября: Турция – Россия

18 ноября: Сербия – Россия

Станислав Черчесов огласил расширенную заявку команды 25 августа. С тех пор в составе произошли изменения: Александр Головин получил травму и будет лечиться в расположении «Монако», сломался форвардтульского «Арсенала» Евгений Луценко; дозаявлены полузащитник «Динамо» Даниил Фомин и нападающий «Спартака» Александр Соболев.

Как на турнир повлияет коронавирус

Всех участников встреч будут тестировать на COVID-19. Большинство стран-членов УЕФА добились от местных властей разрешения на передвижение игроков на матчи сборных, футболисты смогут вернуться в клубы после пребывания в национальных командах.

В случае заражения кого-то из членов сборной, матч проведут при наличии в составе хотя бы 13 футболистов с отрицательным ковид-тестом. Один из игроков должен быть вратарем. Если национальная федерация не сможет выполнить эти условия, то встречу перенесут на другую дату. При отсутствии свободных дат в международном календаре УЕФА проведет собственное расследование. Если ведомство признает вину обеих сторон или же отсутствие вины в заражении COVID-19, то матч объявят несостоявшимся. При таком раскладе сотрудники УЕФА кинут жребий и определят победителя. В итоговый результат запишут счет 1:0, 0:0 или 0:1 в пользу одной из сборных.

Лига наций «Жребий как жребий». Черчесов прокомментировал группу России в Лиге наций 03/03/2020 В 21:07