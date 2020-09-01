Компания Nike перед международной паузой представила ряд новых игровых комплектов для национальных сборных.
В карусели, которую опубликовало издание SoccerBible, можно увидеть формы сборных Франции, Португалии, Нидерландов, Норвегии, Турции, Хорватии, Польши и Словении. Обратите внимание на второй комплект норвежцев – какая же красотища 😍
Также сегодня сборная Италии презентовала новую джерси от Puma: для красочного фото попозировал капитан команды Джорджо Кьеллини.
- Новый сезон Лиги наций стартует в четверг, 3 сентября.
- Победителем прошлого розыгрыша стала сборная Португалии.