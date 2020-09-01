Компания Nike перед международной паузой представила ряд новых игровых комплектов для национальных сборных.

В карусели, которую опубликовало издание SoccerBible, можно увидеть формы сборных Франции, Португалии, Нидерландов, Норвегии, Турции, Хорватии, Польши и Словении. Обратите внимание на второй комплект норвежцев – какая же красотища 😍

Лига наций
Кто с кем сыграет и как повлияет COVID-19. Что такое Лига наций-2020
4 ЧАСОВ НАЗАД

Также сегодня сборная Италии презентовала новую джерси от Puma: для красочного фото попозировал капитан команды Джорджо Кьеллини.

  • Новый сезон Лиги наций стартует в четверг, 3 сентября.
  • Победителем прошлого розыгрыша стала сборная Португалии.

Кто с кем сыграет и как повлияет COVID-19. Что такое Лига наций-2020

Подписывайся на нас в инстаграме

Лига наций
💡 При COVID-19 результат матчей Лиги Наций могут определить жребием
21 ЧАСОВ НАЗАД
Лига наций
Дзюба: «Конфликта с Соболевым вообще не было, извинений не было»
ВЧЕРА В 13:40