В начале сентября после коронавирусной паузы возвращается и футбол сборных – национальные команды начинают борьбу в Лиге наций. Россия стартует в группе G (третьей группе Лиги B) матчем против Сербии, также в соперники попали Венгрия и Турция.

Кто посмотрит матч по ТВ

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Перед стартом тренировочного сбора Станислав Черчесов лишился нескольких ключевых фигур. Не сыграют легионеры – Денис Черышев из «Валенсии», Александр Головин из «Монако» и новичок «Аталанты» Алексей Миранчук. В том же матче за «Локо» сломался Дмитрий Баринов, а еще получил травму нападающий «Арсенала» Евгений Луценко, которого впервые вызвали в сборную.

Из-за недобора Черчесов срочно мобилизовал полузащитника «Динамо» Даниила Фомина и нападающего «Спартака» Александра Соболева, который уладил все недомолвки с Артемом Дзюбой. Теперь Станислав Саламович спокоен за микроклимат в команде.

Сербы, напротив, приехали в Москву в боевом составе. На месте Лука Йович из «Реала», крепкие полузащитники «Аякса» и «Севильи» Душан Тадич и Неманья Гудель, а еще Милинкович-Савич, Коларов и Митрович. Неясен статус хавбека «МЮ» Неманьи Матича – сербские журналисты писали о конфликте между футболистом и национальной федерацией.

Лицом к лицу

Россия и Сербия встречались всего четыре раза в товарищеских матчах.

Сербы ни разу не выигрывали у России, но два раза вырвали ничью.

Последний матч датирован июнем 2016 года – игра завершилась со счетом 1:1.

Россия победила Сербию в 2011 году благодаря голу Павла Погребняка.

Ориентировочные составы

Россия

Сербия

Ставки букмекеров

Россия – 2,47

Ничья – 3,21

Сербия – 3,04

Аналитики предлагают ставку на команду Черчесова, но все же не весьма уверенно. Нулевая фора России оценивается коэффициентом 1,75, Сербии – 2,11.

Ставка на то, что сборная России как минимум не проиграет, должна пройти – РПЛ началась раньше остальных европейских турниров, футболисты имеют плотную игровую практику. А сербские лидеры, играющие в лучших чемпионатах Европы, недавно вернулись из отпусков.

Зелимхан Бакаев, «Спартак» Фото: Getty Images

Где смотреть

Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет общедоступный Первый канал, любители альтернативы и обладатели платной подписки смогут увидеть встречу на «Матч! Премьер».

Если поблизости нет ни телевизора, ни возможности включить трансляцию на смартфоне/планшете/компьютере – в помощь текстовый лайв Eurosport.ru от Данила Тармасинова.

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