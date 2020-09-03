В сербских футбольных пабликах накануне матча национальной команды против сборной России завирусился коллаж с оскорбительным подтекстом.

Под расписанием матчей России в Лиге наций изображены Артем Дзюба, Федор Смолов и Федор Кудряшов. Смолов в центре композиции изображает руками символ двуглавого орла – скорее всего, отсылая к гербу России. Но Сербии жест объяснили по-своему: так традиционно изображается албанский орел. Для сербов – это прямая ассоциация с геноцидом их народа в Косово.

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«Я просмотрел ресурсы РФС в соцсетях, на официальном сайте, и подобной картинки не нашел. Откуда ноги растут, пока непонятно, допускаю, что это спонсорский баннер. Но призываю РФС как можно быстрее удалить данную композицию и прояснить ситуацию. В противном случае, на ровном месте мы получаем совершенно идиотскую ситуацию конфликта с братским нам народом на ровном месте. Я же от себя лично приношу извинения братьям сербам за эту глупость», – написал журналист Андрей Малосолов.

Ситуацию под постом Малосолова в твиттере прояснил главный редактор дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов.

«Это официальный фотосет ФИФА перед ЧМ-2018, все кадры прошли согласования в ФИФА. Это не рекламный коллаж. Это не перед матчем с Сербией, это полное расписание всех матчей сборной. Ну вот на **** [зачем] придумывать и разжигать там, где ноль поводов?» – отреагировал Конов.

На ЧМ-2018 таким жестом праздновали голы футболисты сборной Швейцарии албанского происхождения.

3 сентября Россия и Сербия сыграют в групповом этапе Лиги наций.

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