Официальный твиттер Евро-2020 в Санкт-Петербурге извинился за публикацию неоднозначного постера, на котором нападающий сборной России Федор Смолов изображает ладонями орла.

«Жест игрока сборной не имеет ничего общего с политической репрезентацией. Это экспрессивное высказывание на тему герба России, который находится у Федора за спиной. Нам жаль, что появилась такая искаженная интерпретация. Меньше всего мы хотели кого-то оскорбить. Это наша ошибка», – говорится в заявлении.

Лига наций
Смолов показал руками орла – этот жест оскорбителен для сербов
3 ЧАСА НАЗАД
  • Постер изначально был сделан для ЧМ-2018, потом был использован для Лиги наций.
  • Сербские болельщики сочли, что Смолов показывает албанского орла – этот жест связан с геноцидом сербов в Косово.

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