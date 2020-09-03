Официальный твиттер Евро-2020 в Санкт-Петербурге извинился за публикацию неоднозначного постера, на котором нападающий сборной России Федор Смолов изображает ладонями орла.
«Жест игрока сборной не имеет ничего общего с политической репрезентацией. Это экспрессивное высказывание на тему герба России, который находится у Федора за спиной. Нам жаль, что появилась такая искаженная интерпретация. Меньше всего мы хотели кого-то оскорбить. Это наша ошибка», – говорится в заявлении.
Лига наций
Смолов показал руками орла – этот жест оскорбителен для сербов
- Постер изначально был сделан для ЧМ-2018, потом был использован для Лиги наций.
- Сербские болельщики сочли, что Смолов показывает албанского орла – этот жест связан с геноцидом сербов в Косово.
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