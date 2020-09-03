«Жест игрока сборной не имеет ничего общего с политической репрезентацией. Это экспрессивное высказывание на тему герба России, который находится у Федора за спиной. Нам жаль, что появилась такая искаженная интерпретация. Меньше всего мы хотели кого-то оскорбить. Это наша ошибка», – говорится в заявлении.