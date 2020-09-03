Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду проходит лечение от инфекции в ноге.

Как сообщается на сайте Футбольной федерации Португалии, лидер национальной команды пропустил тренировку утром 3 сентября, а днем ранее лишь работал в зале. Причина – инфекция в пальце правой ноги капитана, он проходит лечение антибиотиками. Состояние Криша будут оценивать ежедневно.