Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду проходит лечение от инфекции в ноге.

Как сообщается на сайте Футбольной федерации Португалии, лидер национальной команды пропустил тренировку утром 3 сентября, а днем ранее лишь работал в зале. Причина – инфекция в пальце правой ноги капитана, он проходит лечение антибиотиками. Состояние Криша будут оценивать ежедневно.

Чемпионат Италии
Новое фото семейства Роналду – полнейшая идиллия на морском берегу
31/08/2020 В 14:55
  • В двух стартовых турах Лиги наций Португалия сыграет с Хорватией и Швецией.
  • Команда выиграла прошлый розыгрыш – первый в истории турнира.

Мяч Роналду «Лиону» признан лучшим голом Лиги чемпионов-2019/20

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Лига чемпионов УЕФА
Месси попал в сборную сезона ЛЧ из 23 игроков, Роналду – нет
28/08/2020 В 20:23
Чемпионат Италии
Новое фото семейства Роналду – полнейшая идиллия на морском берегу
31/08/2020 В 14:55