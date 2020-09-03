Сборная России на «ВТБ Арене» провела стартовый матч в Лиге Наций, соперником стала Сербия.

В воротах неожиданно оказался Антон Шунин, для которого эта игра лишь третья в национальной команде.

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В первом тайме русские футболисты лишь дважды пробили по воротам и один раз попали в створ. У сербов за 45 минут нашлось четыре выстрела, но также лишь один в створ.

Но на 46-й минуте Зелимхан Бакаев убежал от Страхини Павловича, упал в штрафной в контакте с защитником и заработал 11-метровый. Артем Дзюба уверенно реализовал пенальти, разведя голкипера и мяч по разным углам.

На 69-й Вячеслав Караваев забил в девятку с левого края штрафной после сольного прохода, но спустя 9 минут сербы отыграли один мяч – отличился Александар Митрович.

Окончательный счет на 81-й минуте установил Дзюба, который подобрал мяч после ошибки защитника сербов и с левой пробил в угол – 3:1.

6 сентября Россия сыграет с Венгрией в Будапеште.

Также в группе выступает Турция.

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