Сборная России обыграла команду Сербии в стартовом матче Лиги наций-2020.

В начале второго тайма Зелимхан Бакаев заработал пенальти, а капитан Артем Дзюба уверенно реализовал удар с точки. На 69-й минуте Вячеслав Караваев на скорости сместился к центру, красивейше пробил в дальний угол и увеличил преимущество хозяев.

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Еще через 10 минут сербы отыграли один мяч – Митрович без сопротивления замкнул прострел партнера с правого фланга. На 81-й защитник гостей поскользнулся перед своими воротами, Дзюба подхватил мяч и из-за пределов штрафной вкрутил мимо вратаря. Матч закончился победой сборной России со счетом 3:1.

  • Это был первый официальный матч сборных. До сегодняшнего дня Россия и Сербия провели четыре товарищеские встречи – две победы России и две ничьи.
  • Сборная России вышла на поле спустя 289 дней – последним матчем национальной команды до пандемии была игра отбора к Евро против Сан-Марино.
  • Дзюба забил 10-й и 11-й голы в последних 10 матчах за сборную.
  • Артему осталось забить всего четыре мяча, чтобы сравняться с Александром Кержаковым – лучшим бомбардиром сборной за всю историю. Сейчас у капитана 26 голов, теперь он делит второе место с Владимиром Бесчастных.
  • У нападающего сербов Александра Митровича еще более мощная статистика – 12 голов в последних восьми матчах за национальную команду.

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