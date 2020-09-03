Сборная России обыграла команду Сербии в стартовом матче Лиги наций-2020.
В начале второго тайма Зелимхан Бакаев заработал пенальти, а капитан Артем Дзюба уверенно реализовал удар с точки. На 69-й минуте Вячеслав Караваев на скорости сместился к центру, красивейше пробил в дальний угол и увеличил преимущество хозяев.
Еще через 10 минут сербы отыграли один мяч – Митрович без сопротивления замкнул прострел партнера с правого фланга. На 81-й защитник гостей поскользнулся перед своими воротами, Дзюба подхватил мяч и из-за пределов штрафной вкрутил мимо вратаря. Матч закончился победой сборной России со счетом 3:1.
- Это был первый официальный матч сборных. До сегодняшнего дня Россия и Сербия провели четыре товарищеские встречи – две победы России и две ничьи.
- Сборная России вышла на поле спустя 289 дней – последним матчем национальной команды до пандемии была игра отбора к Евро против Сан-Марино.
- Дзюба забил 10-й и 11-й голы в последних 10 матчах за сборную.
- Артему осталось забить всего четыре мяча, чтобы сравняться с Александром Кержаковым – лучшим бомбардиром сборной за всю историю. Сейчас у капитана 26 голов, теперь он делит второе место с Владимиром Бесчастных.
- У нападающего сербов Александра Митровича еще более мощная статистика – 12 голов в последних восьми матчах за национальную команду.