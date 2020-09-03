В начале второго тайма Зелимхан Бакаев заработал пенальти, а капитан Артем Дзюба уверенно реализовал удар с точки. На 69-й минуте Вячеслав Караваев на скорости сместился к центру, красивейше пробил в дальний угол и увеличил преимущество хозяев.

Еще через 10 минут сербы отыграли один мяч – Митрович без сопротивления замкнул прострел партнера с правого фланга. На 81-й защитник гостей поскользнулся перед своими воротами, Дзюба подхватил мяч и из-за пределов штрафной вкрутил мимо вратаря. Матч закончился победой сборной России со счетом 3:1.