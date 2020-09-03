Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба вышел на второе место в списке лучших бомбардиров национальной команды за всю историю.

Футболист забил два мяча в матче против сборной Сербии в стартовой игре Лиги наций. В начале второго тайма Артем реализовал пенальти, а на 81-й минуте подкараулил ошибку защитника гостей и забил из-за пределов штрафной. Это были 25-й и 26-й голы капитана за сборную России – он сравнялся с экс-игроком «Спартака» Владимиром Бесчастных.

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Страйкеру осталось оформить всего четыре мяча до звания самого результативного игрока в истории России – больше Дзюбы забил только Александр Кержаков, у него 30 мячей.

Россия победила со счетом 3:1, еще один мяч записал Вячеслав Караваев.

6 сентября команда сыграет со сборной Венгрии.

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