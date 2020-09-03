Станислав Черчесов вроде бы давно никого не удивляет. Русский футбол привык к его языковой нетерпимости, умопомрачительному эго и какому-то почти екатерининскому фаворитизму, но от состава сборной России на первый матч за девять месяцев можно было уронить челюсть.

Ни одна душа не поверила бы, что Суперстас отдаст место в воротах Гилерме – а он взял и поставил в раму Антона Шунина, который в «Динамо» чувствует себя увереннее, чем Гиля в «Локо». Что осетинский тренер выпустит с первых минут Ионова и особенно Караваева. И если вингера «Ростова» еще можно было ожидать, то латераль «Зенита» по-настоящему удивил – второй матч в национальной команде и сразу место в основе против серьезного соперника.

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Вячеслав Караваев (Россия), Дарко Лазович (Сербия) Фото: Getty Images

Такие эмоции возникают из-за того, что Черчесов как будто заморозил состав сборной. Да, в заявке оказываются новые лица – Луценко, Соболев и Фомин, например – но им очень далеко даже от одной минуты, проведенной в футболке с двуглавым гербом.

Но при этом в ростере появились Далер Кузяев и Роман Нойштедтер, которые сидят без контракта и последний раз играли в официальных встречах пять недель назад. Оба свободных агента вышли на поле за Россию, а три новичка с регулярной практикой в РПЛ – нет. Не очень похоже на здоровую ситуацию в сборной с правильной конкуренцией и борьбой за место в составе.

И в таких условиях Черчесов спокойно смотрит на скучнейший первый тайм, оставляет на газоне провалившего стартовую половину Зелимхана Бакаева и получает от него заработанный пенальти. Как Станислав это делает и какими сенсорами улавливает, непонятно. Такая же ситуация с Дзюбой, который последние туры Премьер-лиги чувствовал себя неважно и точно находится не в превосходной форме, но делает дубль натурально из воздуха и превращается в победителя Сербии.

Да, похоже, Усы надежды переиграли не самого сильного балканского тренера с послужным списком из двух клубов из Ирана и Китая за последнее десятилетие. Еще три года Любиша Тумбакович провел в сборной Черногории и ушел оттуда за отказ играть с Косово – видимо, за такую принципиальность получил работу в Сербии.

«Орлы» ведь получили мяч в первом тайме и владели им на протяжении большей части матча, но совершенно не представляли, что с ним делать и в каком направлении разыгрывать. Простой пример – пара опорников Гудель с Максимовичем в Испании совершенно не выполняют длинные передачи. В среднем за матч Примеры оба Неманьи выполняют за «Севилью» и «Хетафе» чуть больше двух лонгболлов. Но с Россией центрхавы вынужденно распуливали мячи и теряли их в каждом втором случае под недоуменные взгляды партнеров.

Неманья Максимович (Сербия), Магомед Оздоев (Россия) Фото: Getty Images

И, похоже, в этом разница Тумбаковича и Черчесова. Стани не просит футболистов делать то, что они не умеют, а наоборот окружает их атмосферой, которая вытаскивает лучшие качества. Никого не волнуют проблемы сборной Сербии, зато сейчас все только и будут говорить, как классно Черчесов замаскировал недочеты русских.

В частности, здорово работала подстраховка. Когда Андрей Семенов на 14-й минуте провалился и выпустил Душана Тадича один на один с Шуниным, Марио Фернандес догнал капитана «орлов» и сделал все, чтобы не допустить легкий удар из штрафной. Да, у Джикии все еще нет надежного партнера, за которого не было бы страшно (удачи Нойштедтеру с поиском клуба после таких провалов в обороне), но структурно сзади все было надежно за счет командной работы.

У России футболисты не сильнее сербов, тот же Дзюба кажется как минимум равным столбу «Фулхэма» Митровичу, но даже без Головина, Черышева и Гилерме сборная на классе обыгрывает команду, полную парней из Серии А и Ла Лиги. Очень тяжело хвалить Черчесова за пункты из второго предложения текста, но это ведь действительно его победа. В матче двух равных соперников у одной фирмы был тренер, а у другой нет, и именно это сделало разницу.

Через три дня игра с Венгрией – командой на 14 мест ниже в мировом рейтинге ФИФА и самой слабой по этому показателю в группе Лиги наций. Россия не испытывала никаких проблем с теми, кто был выше в футбольном чарте – это и Сербия на «ВТБ Арене» в 2020-м, и Турция два года назад, выхватившая 2:1 и 2:0 в свежем турнире УЕФА.

Как сборная (не) атакует с хилыми командами, мы насмотрелись. Теперь нужно понять, как сражаться с теми, кто боится Дзюбу с компанией. Страх – пожалуй, главное, что вернул России Станислав Черчесов. И это не только паника журналистов на пресс-конференциях от неправильного выбора слов, но и соперники, напуганные ультимативной уверенностью русских. Круто, что Черчесов невероятно тонко внедрил это чувство другим и напрочь отбил его у своих. На том и держимся.

Лига наций ⚡️⚡️⚡️Россия разбила Сербию благодаря дублю Дзюбы 41 МИНУТУ НАЗАД