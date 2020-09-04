Пустая «ВТБ-Арена» обещала шикарную акустику. Сквозь нее хотелось услышать генеральские выкрики Черчесова, но вышло скудно – тренер сборной докричался только до рефа под 90-ю минуту. Это закрепило дух товарищеского матча, который Россия и Сербия множили ошибками, просчетами и недочетами. Зато подвезли немного тактики.

Главное: Бакаев потянул сложную тактическую роль

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Бакаев вышел в старте сборной всего во второй раз: Головин и Алексей Миранчук травмированы. Но Черчесов забыл о скудном опыте Зелимхана и сразу нагрузил его трудной ролью – она с позицией не соотносилась.

На мяче задачей Бакаева было постоянно нагружать первую линию Сербии. Зелимхан должен был чувствовать, куда зарулит нападение сборной, и врываться по этому направлению в финальную треть. Чаще всего Россия атаковала диагоналями – Бакаев логично двигался в полуфланговые зоны. Это отразилось на карте его касаний, где почти нет отметок перед штрафной – а ведь именно на этом участке Бакаев должен был действовать по номинальной позиции.

Карта касаний Бакаева в матче с Сербией Фото: Other Agency

Иногда от Зелимхана требовались включения по центру. В таких ситуациях Дзюба привязывал к себе одного из защитников и сбегал с позиции. Бакаев заполнял его зону.

Россия разгоняет атаку, Дзюба уводит Миленковича, а Бакаев влетает в финальную треть и хочет запутать Максимовича Фото: Other Agency

Из такой же ситуации вытек пенальти на 46-й минуте: Дзюба зацепил и увел за собой Николу Максимовича, тот ошибся, а Бакаев рванул за спину Павловича и вынудил его сфолить.

Зелимхан в целом стал лидером сборной по собранным фолам (4). Это тоже выхлоп от его активности впереди. Правда, ее Бакаев смазал крупными ошибками: запнулся в атаке на 16-й минуте, не забил в пустые на 41-й. А еще спартаковец почти не вложился в атаки сборной на пасовом уровне: раздал 15 передач (худший показатель в основе), ни одна из которых не пришлась под удар.

Но ругать Бакаева за эти факты не хочется. Во-первых, он исполнил трудную для себя роль – был кем-то вроде нового Азмуна рядом с Дзюбой, хотя в «Спартаке» действует совсем по-другому. Это раскрыло Артема: он попал в комфортные условия, закатил два гола и выглядел ярче, чем в «Зените» нового сезона. Во-вторых, новую роль Бакаев взял с типичным для себя рвением – категорией, которая не попадает в статистику.

Игрок матча – Дзюба с двумя голами. Самый огненный хайлайт остался за Караваевым. Но именно игра Бакаева стала главным тактическим явлением России на мяче.

Детали: Черчесов сковал среднюю линию сербов, но они подстроились

Другой аспект игры Бакаева связан с игрой в защите. Зелимхан отвечал за прессинг: его включения до центрдефов Сербии были триггером для всей команды. Правда, давила она все равно аккуратно.

Все из-за директивы Черчесова не бросать Гуделя и Неманью Максимовича. Фокус России на средней линии легко отследить по защитным схемам: стартовой была 4-2-3-1, но она перекатывалась в 4-2-4, где Дзюба и Бакаев пресекали передачи в центр.

Базовая схема России в защите – 4-2-3-1 Фото: Other Agency

Россия переходит на 4-2-4 за счет смещений Дзюбы ниже Фото: Other Agency

Сербия подстроилась с помощью передней линии. Здесь на передовую выскочил Митрович – он регулярно откатывался к центру, под передачи через второго на третьего. В итоге всего 3 из 27 его касаний пришлись на чужую штрафную. Так Александар добавлял защитникам и полузащитникам опцию для продвижения, растрясал защиту России и вскрывал зоны для партнеров.

Типичное опускание Митровича: форвард цепляет двух игроков России и открывает зону для Тадича Фото: Other Agency

Итог: 13 из 15 ударов Сербия нанесла с игры, а могла и еще больше. На мяче гости отыгрывали 3-4-3. Один из главных плюсов такой схемы – дополнительный игрок в первой линии. Только вот с Россией он оказался лишним. Нагрузку на мяче взяли Миленкович и Никола Максимович, у них обоих свыше 100 передач. В этом смысле просел Павлович – он раздал только 55 пасов.

Если коротко, Сербия вскрыла оборонительный план Черчесова и даже не затронула тактические запасы. В условиях игры от постоянных моментов и высокой доли брака это могло стоить России очков. Сборной даже повезло – она успешнее нажилась на чужих ошибках и продиктовала комфортный счет в свою пользу.

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