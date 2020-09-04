«В любом случае важно побеждать, Сербия – очень хорошая команда с очень именитыми футболистами. Непростой матч, непростая атмосфера. Конечно, нам не хватает болельщиков, эмоций. Но спасло то, что девять месяцев не собирались, гимн свой будоражит.

Очень важно побеждать. Во-первых, мы хотим выиграть нашу группу. В этом нет бахвальства, другого смысла нет играть. Во-вторых, есть много причин обыгрывать команды, которые выше нас стоят в рейтинге. В будущем для чемпионата мира это будет очень важно. Сербы – очень неприятный именитый соперник. Сегодня мы вышли играть не от обороны, мяч хорошо контролировали. Очень важные три очка. Тем более венгры победили Турцию. Удивительно. Тем интереснее будет следующий матч.