Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини остался в запасе на матч Лиги наций против Боснии из-за курьеза с главным тренером команды Роберто Манчини.

«Когда мне показали состав, на мне не было очков, но мне сказали, что все хорошо. Я не заметил, что там был Ачерби, а не Кьеллини. Изначально мы планировали, что Ачерби сыграет в одном матче, а Кьеллини в другом. Я спросил Джорджо, в каком матче он хочет сыграть – в этом или в следующем, с Нидерландами. Он сказал, что хочет сейчас, но теперь придется поменять планы. Не то чтобы мы поставили вратаря вместо защитника, разница небольшая, но все-таки это была ошибка», – цитирует 55-летнего Манчини Daily Mail.

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  • Италия сыграла с Боснией вничью (1:1).
  • Кьеллини так и не появился на поле.

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