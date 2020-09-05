«Когда мне показали состав, на мне не было очков, но мне сказали, что все хорошо. Я не заметил, что там был Ачерби, а не Кьеллини. Изначально мы планировали, что Ачерби сыграет в одном матче, а Кьеллини в другом. Я спросил Джорджо, в каком матче он хочет сыграть – в этом или в следующем, с Нидерландами. Он сказал, что хочет сейчас, но теперь придется поменять планы. Не то чтобы мы поставили вратаря вместо защитника, разница небольшая, но все-таки это была ошибка», – цитирует 55-летнего Манчини Daily Mail.