Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит матч Лиги наций против сборной Хорватии 5 сентября.

Как пишет Football Italia, португалец подхватил инфекцию из-за укуса пчелы. Игрок не может тренироваться уже несколько дней.

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  • Сможет ли Роналду сыграть в матче против сборной Швеции, который пройдет 8 сентября, пока неизвестно.
  • Победителем прошлого розыгрыша Лиги наций стала сборная Португалии.

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