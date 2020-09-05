Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит матч Лиги наций против сборной Хорватии 5 сентября.
Как пишет Football Italia, португалец подхватил инфекцию из-за укуса пчелы. Игрок не может тренироваться уже несколько дней.
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- Сможет ли Роналду сыграть в матче против сборной Швеции, который пройдет 8 сентября, пока неизвестно.
- Победителем прошлого розыгрыша Лиги наций стала сборная Португалии.
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