Сборная Англии со счетом 1:0 обыграла сборную Исландии в рамках матча Лиги наций.
Главные события в игре произошли в самом конце. Сперва англичане заработали право на пенальти, и его реализовал Рахим Стерлинг. Исландцы тут же заработали пенальти в ответ, однако полузащитник Биркир Бьярнасон пробил мимо цели.
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- Обе команды заканчивали встречу в меньшинстве. У англичан удалился Кайл Уокер, у исландцев – Сверрир Ингасон.
- Ранее команды встречались в 1/8 финала Евро-2016. Тогда Исландия выиграла у Англии со счетом 2:1.
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