Главным хайлайтом первого дня Лиги наций должен был стать матч Германии и Испании, но самый сок брызнул в трех тысячах километров от «Мерседес-Бенц Арены». В Сивасе турки принимали венгров и запутались в странных фамилиях – два Салаи, Шаллаи и Собослаи не взорвали мозг разве что подготовленным лингвистам. Правда, 19-летнего Доминика Собослаи запомнили уже наверняка все. Десятый номер сборной Венгрии смачно зарядил со штрафного и стал королем соцсетей.

ЧМ-2006. Отборочный турнир. Европа Мутко рассказал, как Путин отреагировал на 1:7 от Португалии 20 ЧАСОВ НАЗАД

Парню всего 19, но на родине его считают главным талантом столетия. В стране соскучились по таким ребятам. Золотые времена, когда блистали Ференц Пушкаш и обладатель «Золотого мяча» Флориан Альберт, были очень давно, а изголодавшиеся венгры всерьез надеялись на Балажа Джуджака, пока он не ушел из ПСВ в «Анжи».

Собослаи заслужил статус потенциальной звезды в сезоне-2019/20. В Европе о нем узнали в прошлом сентябре: полузащитник дебютировал в Лиге чемпионов за «Ред Булл» из Зальцбурга и сразу же забил «Генку». Зимой у австрийского клуба забрали Эрлинга Холлана и Такуми Минамино, после чего случилась пауза из-за пандемии. Доминик воспользовался шансом: каждый день вкалывал на карантине и стал новым лидером. За сезон Собослаи оформил 12 голов и 18 ассистов, получил звание лучшего игрока чемпионата и по версии Transfermarkt вырос в стоимости до 25 млн евро, что сделало его самым дорогим футболистом австрийской Бундеслиги.

Путь наверх начался с поддержки отца Жолта. Бывшему футболисту не нравилась концепция подготовки детей в «Видеотоне», поэтому он создал свою футбольную школу вместе с другими неравнодушными родителями. Там Доминик тренировался до 14 лет. «Папа начал заниматься со мной, когда мне было три. Я развивался под его присмотром до перехода в академию «Ред Булла». Он был и остается для меня идолом», – Собослаи-старший не зря вложил столько сил в сына.

В составе национальной сборной Доминик пока вышел на поле девять раз, но имеет приличный опыт выступлений на молодежном уровне. В 2017-м он огорчил сборную России. В отборе к чемпионату Европы до 17 лет Собослаи дважды пробил Антона Шитова, который сейчас выступает за «Спартак-2». Оба гола прилетели со стандартов. «Штрафные удары – моя сильная сторона», – похвастал венгр в интервью Kicker.

Доминик Собослаи Фото: Imago

Выстрелы через стенку не единственный козырь Собослаи. Он отлично читает игру и знает, что делать с мячом еще до того, как его получит. «У Доминика шикарная техника и видение игры. Все это он сочетает с внушительными физическими данными. Несмотря на 185 сантиметров роста, у него высокая скорость. Через пару лет он может стать одним из лучших полузащитников Европы», – уверен тренер сборной Венгрии Марко Росси.

Собослаи любит атаковать и в сборной в основном располагается под нападающим, реже – слева в тройке полузащитников. В «Зальцбурге» Джесси Марш использовал Доминика даже как вингера – в тактическом плане этот парень довольно гибкий. «Если бы меня попросили назвать футболистов, которые играют в схожем стиле, я бы указал Поля Погба и Тони Крооса. Часто говорят, что похож на Сергея Милинкович-Савича. Но я стараюсь идти своим путем», – признался Собослаи полтора года назад.

После успешного сезона Доминик стал целью топ-клубов. Молодой футболист брыкается заявлениями, что хочет еще немного поиграть в ЛЧ за «Зальцбург», но гранды атакуют. До недавнего времени главным претендентом считался «Милан», только Ральф Рангник так и не сменил систему «Ред Булла» на «россонери». Еще один претендент из Италии – «Лацио». Вариант с Римом нравится тренеру сборной: «В данный момент «Лацио» Симоне Индзаги – это топ-клуб. Отличное место для выхода на новый уровень».

В других лигах на венгра тоже есть спрос. В Германии не исключают трансфер Доминика в «Лейпциг» или «Герту», а в Англии все чаще всплывает слух о «Ливерпуле». Если Тьяго Алькантару не получится перевезти в Британию или уйдет Жоржиньо Вейналдум, Юрген Клопп вполне может подтянуть бывшего партнера Минамино. Ребята из Зальцбурга обычно хорошо осваиваются на новых местах. Собослаи не должен стать исключением.

Дргуие тексты Ильи Яшинина:

Лига наций Дзюба в сборной ярче, чем в «Зените». Его раскрыл план Черчесова 04/09/2020 В 07:40