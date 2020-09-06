Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду смотрел матч Лиги наций против Хорватии с трибун и нарушил масочный режим.

На видео попал момент, как к 35-летнему футболисту подошла работница стадиона и попросила надеть маску в целях противодействия коронавирусу. Криштиану не спорил и выполнил требование.