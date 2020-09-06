Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду смотрел матч Лиги наций против Хорватии с трибун и нарушил масочный режим.

На видео попал момент, как к 35-летнему футболисту подошла работница стадиона и попросила надеть маску в целях противодействия коронавирусу. Криштиану не спорил и выполнил требование.

Лига наций
Роналду пропустит матч с Хорватией из-за инфекции
16 ЧАСОВ НАЗАД
  • Роналду пропустил матч из-за инфекции пальца ноги.
  • Отсутствие капитана на поле не помешало португальцам выиграть со счетом 4:1.

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