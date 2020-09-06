Во втором туре Лиги наций сборная России сыграет с Венгрией. В стартовых матчах обе команды победили: Россия – Сербию (3:1), Венгрия – Турцию (1:0).
Кто посмотрит матч по ТВ
Команда Черчесова начала Лигу наций в не самом оптимальном составе: легионеры Александр Головин, Денис Черышев и Алексей Миранчук не получили вызов из-за повреждений. В РПЛ сломались Дмитрий Баринов и Евгений Луценко – в срочном порядке тренер мобилизовал Даниила Фомина и Александра Соболева.
В матче с сербами травму получил защитник Андрей Семенов, он потянул мышцу задней поверхности бедра. На поле, скорее всего, выйдет Роман Нойштедтер.
Станислав Черчесов
Фото: Getty Images
Венгры в порядке – особенно атакующий полузащитник «Ред Булла» Доминик Собослаи, вкативший единственный мяч туркам с довольно дальнего штрафного. В атакующей группе его поддержат футболисты из Бундеслиги – Адам Салаи из «Майнца» и Роланд Шаллаи из «Фрайбурга».
Лицом к лицу
- Россия и Венгрия провели пять очных матчей – три товарищеских и два официальных (в квалификации ЧМ-1994).
- Статистика личных встреч – четыре победы России и одна ничья.
- Последняя победа датирована 2017 годом – уже при Черчесове был зафиксирован счет 3:0.
- Только дважды Россия забила Венгрии менее трех мячей.
Ориентировочные составы
Венгрия
Россия
Ставки букмекеров
Победа Венгрии: 3,76
Ничья: 3,32
Победа России: 2,10
Россию считают фаворитом матча, но не безоговорочным: все команды в Лиге B примерно равны. К тому же команда Черчесова сыграет на выезде, а Венгрия отлично смотрелась в матче с турками и выиграла девять из 11 последних домашних матчей.
Заряженность Дзюбы и крепкая венгерская атака позволяют поставить на «обе забьют» с коэффициентом 1,98. Довольно приятная ставка – два и более забитых мяча сборной России: аналитики предлагают коэффициент 2,17.
Где смотреть
Как и все матчи сборной, этот в 19:00 по московскому времени покажет Первый канал. Если кто-то предпочитает альтернативу, посмотреть игру платно можно на телеканале «Матч! Премьер». А вот на Eurosport.ru будет текстовая трансляция – приходите.