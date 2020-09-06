Во втором туре Лиги наций сборная России сыграет с Венгрией. В стартовых матчах обе команды победили: Россия – Сербию (3:1), Венгрия – Турцию (1:0).

Кто посмотрит матч по ТВ

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Команда Черчесова начала Лигу наций в не самом оптимальном составе: легионеры Александр Головин, Денис Черышев и Алексей Миранчук не получили вызов из-за повреждений. В РПЛ сломались Дмитрий Баринов и Евгений Луценко – в срочном порядке тренер мобилизовал Даниила Фомина и Александра Соболева.

В матче с сербами травму получил защитник Андрей Семенов, он потянул мышцу задней поверхности бедра. На поле, скорее всего, выйдет Роман Нойштедтер.

Станислав Черчесов Фото: Getty Images

Венгры в порядке – особенно атакующий полузащитник «Ред Булла» Доминик Собослаи, вкативший единственный мяч туркам с довольно дальнего штрафного. В атакующей группе его поддержат футболисты из Бундеслиги – Адам Салаи из «Майнца» и Роланд Шаллаи из «Фрайбурга».

Лицом к лицу

Россия и Венгрия провели пять очных матчей – три товарищеских и два официальных (в квалификации ЧМ-1994).

Статистика личных встреч – четыре победы России и одна ничья.

Последняя победа датирована 2017 годом – уже при Черчесове был зафиксирован счет 3:0.

Только дважды Россия забила Венгрии менее трех мячей.

Ориентировочные составы

Венгрия

Россия

Ставки букмекеров

Победа Венгрии: 3,76

Ничья: 3,32

Победа России: 2,10

Россию считают фаворитом матча, но не безоговорочным: все команды в Лиге B примерно равны. К тому же команда Черчесова сыграет на выезде, а Венгрия отлично смотрелась в матче с турками и выиграла девять из 11 последних домашних матчей.

Заряженность Дзюбы и крепкая венгерская атака позволяют поставить на «обе забьют» с коэффициентом 1,98. Довольно приятная ставка – два и более забитых мяча сборной России: аналитики предлагают коэффициент 2,17.

Где смотреть

Как и все матчи сборной, этот в 19:00 по московскому времени покажет Первый канал. Если кто-то предпочитает альтернативу, посмотреть игру платно можно на телеканале «Матч! Премьер». А вот на Eurosport.ru будет текстовая трансляция – приходите.

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