Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш опубликовал трогательный пост о рождении второго ребенка, который появился на свет после матча португальцев со сборной Хорватии.

«6 сентября 2020 года, когда многие подумали, что в конце матча Бруну Фернандеш не забил, они ошибались! Сегодня, 38 недель и шесть дней спустя, я забил один из самых важных голов в своей жизни, с дистанции в почти девять месяцев.

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Когда игра закончилась, многие из вас сказали, что я не забил, но вы ошиблись. Когда я сдавал тест на допинг, мне позвонили. В 00:39 6 сентября моя жена Ана Пиньо снова оживила нашу жизнь», – написал 25-летний Фернандеш и выложил фото из роддома.

Вечером 5 сентября Португалия разгромила Хорватию в Лиге наций со счетом 4:1

Забили Жоау Канселу, Диогу Жота, Жоау Феликс и Андре Силва.

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