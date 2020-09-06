Стал известен состав сборной России на матч Лиги наций против сборной Венгрии.
Станислав Черчесов выбрал следующее сочетание игроков: Шунин, Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Зобнин, Антон Миранчук, Оздоев, Ионов, Кузяев, Дзюба.
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- Матч Венгрия Россия начнется 6 сентября в 19:00 мск. Проследить за ходом игры можно при помощи онлайн-трансляции Eurosport.ru.
- В первом матче Лиги наций Россия выиграла у Сербии со счетом 3:1, дублем отметился Артем Дзюба.
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