Сборная России во втором матче Лиги наций разобралась со сборной Венгрии. Команда Станислава Черчесова победила со счетом 3:2, голами отметились Антон Миранчук, Магомед Оздоев и Марио Фернандес. А вот что нам говорят главные факты по матчу: