Сборная России во втором матче Лиги наций разобралась со сборной Венгрии. Команда Станислава Черчесова победила со счетом 3:2, голами отметились Антон Миранчук, Магомед Оздоев и Марио Фернандес. А вот что нам говорят главные факты по матчу:
- единственные победы Венгрии над Россией (их было две) случились еще до Октябрьской революции 1917 года. В 1912-м венгры дважды поглумились над россиянами в товарищеских матчах, победив со счетом 9:0 и 12:0.
- Далер Кузяев, который в данный момент находится в статусе свободного агента и не имеет за плечами клуба, отдал голевую передачу на Миранчука.
Лига наций
Россия обыграла Венгрию – у сборной 6 очков на старте Лиги наций
- Россия стартовала в Лиге наций с двух побед. Ранее россияне обыграли сборную Сербии со счетом 3:1.
- Антон Миранчук забил второй гол в футболке сборной России. И впервые отличился в матче против серьезного соперника – в 2019-м Антон закинул один из девяти мячей в ворота Сан-Марино.
- Для защитника Марио Фернандеса гол стал уже третьим в составе сборной. Ранее он забивал Казахстану (в отборе к Евро-2020) и в памятном матче против хорватов на домашнем для России чемпионате мира.
- Россия забила венграм 3 первыми же тремя ударами в створ. Плохой вечер для голкипера Петера Гулачи, который только что получил столько же от «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов.
- Антон Шунин провел пятый матч в составе сборной России, в сыгранных встречах голкипер «Динамо» пропустил 6 мячей.
- Россия нанесла лишь 6 ударов по воротам венгров (3 в створ). У соперников все намного лучше – 12:8.
Лига наций
Состав сборной России на матч против Венгрии
Лига наций
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