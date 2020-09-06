Сборная России выиграла второй матч на старте Лиги наций. На стадионе имени Ференца Пушкаша команда Станислава Черчесова справилась с Венгрией – 3:2.
Счет на 15-й минуте в результате быстрой атаки открыл Антон Миранчук, а на 34-й Магомед Оздоев удвоил преимущество ударом с линии штрафной. В начале второй половины Артем Дзюба ассистировал Марио Фернандесу, который довел счет до разгромного – 3:0.
Удержать преимущество в три мяча не удалось: Роберт Шаллаи на 62-й переиграл Антона Шунина при выходе 1-на-1, а еще через шесть минут свеженький Неманья Николич с пары метров внес мяч в ворота. Оставшиеся 20 минут прошли под давлением хозяев, но Россия выстояла и победила.
- В стартовом туре Лиги наций Россия одолела Сербию – 3:1.
- После двух матчей Россия с шестью очками возглавляет третью группу Лиги B, у Венгрии – 3 балла.
- Следующий матч команда Станислава Черчесова проведет 11 октября против Турции.