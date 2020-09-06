Счет на 15-й минуте в результате быстрой атаки открыл Антон Миранчук, а на 34-й Магомед Оздоев удвоил преимущество ударом с линии штрафной. В начале второй половины Артем Дзюба ассистировал Марио Фернандесу, который довел счет до разгромного – 3:0.

Удержать преимущество в три мяча не удалось: Роберт Шаллаи на 62-й переиграл Антона Шунина при выходе 1-на-1, а еще через шесть минут свеженький Неманья Николич с пары метров внес мяч в ворота. Оставшиеся 20 минут прошли под давлением хозяев, но Россия выстояла и победила.