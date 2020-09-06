Сборная России одержала победу над сборной Венгрии во втором матче Лиги наций – 3:2.
Это 10-я победа команды Стаса Черчесова за последние 11 игр во всех турнирах начиная с 24 марта 2019 года. Единственное поражение на этом отрезке Россия потерпела от сборной Бельгии в рамках отбора к Евро-2020 – 1:4. Общий счет на этом отрезке – 38:8.
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- В число 10 побед сборной России вошли успехи в матчах со сборными Казахстана (4:0 и 1:0), Сан-Марино (9:0 и 5:0), Кипра (1:0 и 5:0), Шотландии (2:1 и 4:0), Сербии (3:1) и Венгрии (3:2).
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