Это 10-я победа команды Стаса Черчесова за последние 11 игр во всех турнирах начиная с 24 марта 2019 года. Единственное поражение на этом отрезке Россия потерпела от сборной Бельгии в рамках отбора к Евро-2020 – 1:4. Общий счет на этом отрезке – 38:8.