Сборная России почти выбила комплиментарный обзор: претензии к команде Черчесова появились только после часа игры. Правда, и они получились ситуативными. С точки зрения тактики и системы сборная откатала крепкий матч. В этом помогли Оздоев и Фернандес – их вклад в победу лежит не только в плоскости голов.

Главное: Оздоев и Фернандес растянули защиту Венгрии

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Ключевую задумку на матч Черчесов выкатил сразу. В атаке Россия взяла схему с тремя центрдефами. Она достигалась за счет смещений Кудряшова к Джикии с Семеновым и высокой позиции Фернандеса.

Первая линия России на мяче. Семенов, Джикия и Кудряшов образовывают тройку Фото: Other Agency

Кажется, Черчесов ждал от Венгрии компактной игры в защите. Фернандес растягивал ее за счет включений в широкой позиции, а еще давал первой линии лишнюю опцию под заброс – данные позволяют. В итоге лишь 10 из 60 касаний Марио пришлись на первую треть, а тепловая карта подсказывает: Фернандес вертелся около границ средней трети.

Тепловая карта Фернандеса. Большинство касаний – в средней трети Фото: Other Agency

Другой фактор, который помогал России вылетать из обороны, – игра Оздоева. Без мяча Венгрия отыгрывала либо 5-3-2 без активного прессинга, либо 5-2-3 с ним. В первом случае Оздоев выскакивал перед линией форвардов и давал опцию для короткого паса, а во втором уводил прессинг. Вместе с тем Магомед командовал, куда и как выводить мяч.

Типичный Оздоев против Венгрии: вышел к защитникам и командует атакой Фото: Other Agency

Так Оздоев и Фернандес стали ключевыми игроками для атаки сборной. Голы лишь подчеркнули их тактический вклад, пусть даже не стали прямым его следствием. Оздоев забил от недоработки Сигера на стандарте, а Фернандес нажился на своей роли лишь косвенно. В голевом эпизоде Марио включился в штрафную – не совсем по позиции. Зато его роль определила стремление Черчесова иметь широкий фронт и раздавать игроков в каждый горизонтальный канал – только в таких условиях возможны включения, как в голе Марио.

Иногда сборная сбивалась на легкий вариант – «зенитовский заброс на Дзюбу», когда Артем цепляет мяч, а десятка рядом с ним резко атакует финальную треть. В Питере роль десятки отыгрывает Азмун, в матче с Венгрией это делал Миранчук – в таком стиле он выбил первый опасный момент на 5-й минуте.

Но и при этом светилось стремление атаковать фундаментально. Забросы на Дзюбу не были основным вариантом: даже Миранчук забил из ситуации, продиктованной не забросом, а все тем же широким фронтом и распределением в горизонтали.

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Если с Сербией Черчесов выкатил активный прессинг, то с Венгрией уже не рискнул. Миранчук не стал отыгрывать в стиле Бакаева – забегать перед Дзюбой и давить на чужих центрдефов. У Антона была четкая привязка в середине поля.

Дзюба форсирует прессинг, но Миранчук остается при Наде Фото: Other Agency

Прессинг мог обозначить лишь Дзюба, но он отыгрывал слишком вяло – системного давления не было. С течением матча Россия становилась все аккуратнее без мяча. Этому помогли замены: сначала Черчесов ввел Жиркова вместо Кузяева, который и так страховал левый фланг, затем поменял Миранчука на осторожного Газинского, а закончил с выходом Караваева. Вячеслав выскочил вместо Ионова, который тоже опускался по флангу и переводил сборную на шесть игроков в первой линии.

Смещения вингеров давали сборной шесть защитников в линию Фото: Other Agency

Правда, консервативные реформы Черчесова убаюкали игроков. Они растеряли бдительность – отсюда (а еще из индивидуальных ошибок) вытекли оба гола Венгрии. И это единственное, в чем можно упрекнуть Россию.

Обычно счет 2:3 и ускользнувшее преимущество – неудобные условия для похвалы. Но команда Черчесова дала другие вводные – стремление сковать игру, держать ее на каждом участке и при случае откатываться в защиту. Это перевешивает.

Не охота катиться в патетику, но перед свистком на второй тайм Россия стояла в кругу, а игроки подбадривали друг друга. Венгры в этот момент тихо разошлись по позициям. Такой контраст вызвал радость. Матчи Лиги наций показали: сборная на верном пути и по игре, и по эмоциям.

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