Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу сборной России в матче Лиги наций против сборной Венгрии – 3:2.
«Игра была очень хорошая, качественная. Но после счета 3:0 успокоились, плюс со стороны Станислава Черчесова были довольно странные замены, которые сломали игру, мы еле отскочили», – цитирует Федуна ТАСС.
Лига наций
Россия выиграла 10 из последних 11 матчей с разницей мячей 38:8
- В игре против венгров Черчесов провел три замены. На поле вместо Алексея Ионова, Далера Кузяева и Антона Миранчука вышли Юрий Жирков, Вячеслав Караваев и Юрий Газинский.
- Россия выиграла два матча из двух на старте Лиги наций.
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