Тренерский штаб сборной Чехии оперативно заменил игроков, заразившихся коронавирусом, сообщает ТАСС. В команду были вызваны 22 дебютанта.

В субботу, 5 сентября, стало известно, что чешские футболисты не смогут принять участие в матче против сборной Шотландии из-за случаев заражения коронавирусом в команде.

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Футбольной федерации пришлось искать выход из сложившейся ситуации: было решено пойти по пути ФК «Ростов», который летом в аналогичном случае выставил на матч против «Сочи» юниорский состав.

  • Руководить сборной Чехии в ближайшей игре будет Давид Голоубек – тренер национальной команды U-18.
  • Матч второго тура Лиги наций между сборными Чехии и Шотландии состоится 7 сентября.

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