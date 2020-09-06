В субботу, 5 сентября, стало известно, что чешские футболисты не смогут принять участие в матче против сборной Шотландии из-за случаев заражения коронавирусом в команде.

Вратарь Сан-Марино перепридумал правила футбола и взял мяч в руки за пределами штрафной

Футбольной федерации пришлось искать выход из сложившейся ситуации: было решено пойти по пути ФК «Ростов», который летом в аналогичном случае выставил на матч против «Сочи» юниорский состав.