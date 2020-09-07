Игра стала знаковой благодаря двум важным голевым достижениям. Ансу Фати открыл счет голам за национальную команду и стал сымым молодым автором мяча в истории сборной – 17 лет и 311 дней.

Капитан команды Серхио Рамос оформил дубль и стал восьмым бомбардиром в истории Испании. По подсчетам Marca, Рамос теперь самый результативный защитник в истории сборных – у Серхио 23 мяча за национальную команду.