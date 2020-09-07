Испания разгромила Украину в матче Лиги наций – 4:0.
Игра стала знаковой благодаря двум важным голевым достижениям. Ансу Фати открыл счет голам за национальную команду и стал сымым молодым автором мяча в истории сборной – 17 лет и 311 дней.
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Капитан команды Серхио Рамос оформил дубль и стал восьмым бомбардиром в истории Испании. По подсчетам Marca, Рамос теперь самый результативный защитник в истории сборных – у Серхио 23 мяча за национальную команду.
- Еще один гол забил Ферран Торрес – новичок «Манчестер Сити».
- У Испании четыре балла после двух матчей, у Украины – три. Команды лидируют в четвертой группе Лиги А.
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