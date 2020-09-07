«Я являюсь сборноскептиком или черчесоскептиком и никогда не разделяю эйфорию, которая бывает связана со сборной. Что мне не нравится? Перед матчами Черчесов потерял Дениса Черышева, Александра Головина и Алексея Миранчука. Последние двое в сборной практически никогда не играли вместе в созидательной линии. Ничего не получается найти и в защите.

А новые люди в обороне не появляются. Я не вижу у сборной России завтрашнего дня. Он не должен наступать сегодня, это не кино. Но он должен просматриваться. Сейчас я вижу только команду, которая сохраняет себя из последних сил. Пока у нее это получается неплохо, надо отдать ей должное, но сборная выигрывает за счет связей, наработанных достаточно давно. В этом и смысл держаться за состав, чтобы эти связи не нарушить. Сейчас команда прекрасно знает, что от нее хочет Черчесов», – рассказал Уткин в видео на своем ютьюб-канале.