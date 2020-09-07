Журналист Василий Уткин поделился мнением о перспективах сборной России.
«Я являюсь сборноскептиком или черчесоскептиком и никогда не разделяю эйфорию, которая бывает связана со сборной. Что мне не нравится? Перед матчами Черчесов потерял Дениса Черышева, Александра Головина и Алексея Миранчука. Последние двое в сборной практически никогда не играли вместе в созидательной линии. Ничего не получается найти и в защите.
А новые люди в обороне не появляются. Я не вижу у сборной России завтрашнего дня. Он не должен наступать сегодня, это не кино. Но он должен просматриваться. Сейчас я вижу только команду, которая сохраняет себя из последних сил. Пока у нее это получается неплохо, надо отдать ей должное, но сборная выигрывает за счет связей, наработанных достаточно давно. В этом и смысл держаться за состав, чтобы эти связи не нарушить. Сейчас команда прекрасно знает, что от нее хочет Черчесов», – рассказал Уткин в видео на своем ютьюб-канале.
- Россия лидирует в третьей группе Лиги B после двух стартовых матчей – у команды шесть очков.
- Венгрия идет на втором месте с тремя баллами.