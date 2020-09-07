«Мне неясно: Россия так после чемпионата мира прибавила, или с приходом моего друга Станислава Черчесова? Интересно, что на это сам Станислав ответит. Я думаю, секрет успеха – командная обстановка. Энергетика, которая царит в раздевалке, – ключевая вещь. Черчесов является очень большим авторитетом. Во время конфликта Дзюбы и Соболева тренер сказал, что они должны решить свои проблемы, чтобы это не влияло на сборную. Лидеры и любимые игроки сборной России? Оздоев, Миранчук. Дзюба, конечно. Он настоящий лидер. И молодежь прибавляет. И вот та конкуренция, которую позволяет Станислав Саламович, – залог успеха», – цитирует Хабиба Metaratings со ссылкой на «Матч ТВ».