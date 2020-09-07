Футболисты сборной Англии Фил Фоден и Мэйсон Гринвуд были отстранены от участия в матче Лиги наций против Дании.
Как сообщает ESPN, Фоден и Гринвуд нарушили карантин после матча с Исландией (1:0). Игроки провели время в отеле с двумя исландскими девушками, которые рассказали об этом своим подписчикам в Snapchat.
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При этом, согласно антикоронавирусным правилам, по прибытии в Исландию британским футболистам было запрещено встречаться с посторонними людьми – к ним не допускались даже их семьи. Посещать игрокам разрешено только тренировки и игры.
- Англия победила Исландию благодаря голу Рахима Стерлинга с пенальти.
- Для 18-летнего Гринвуда и 20-летнего Фодена игра против Исландии стала дебютной в составе «Трех львов».
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