Сборная Беларуси обыграла сборную Казахстана в матче Лиги наций – 2:1.
Победный мяч в ворота казахстанцев забил форвард московского «Локомотива» Виталий Лисакович. Защитник хозяев вывел Лисаковича один на один вбросом мяча из аута, и белорусский игрок спокойно реализовал буллит.
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- Перед победой над Казахстаном сборная Беларуси уступила на своем поле Албании (0:2).
- Лисакович провел в Тинькофф РПЛ-2020/21 пять матчей и отдал одну голевую передачу.
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