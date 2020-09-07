В Лиге наций прошла игра с яркой вывеской Нидерланды – Италия, победу одержала «Скуадра адзурра» (1:0). А вот главные факты по прошедшему матчу:
- сборная Нидерландов провела 26-й матч в истории против сборной Италии. Статистика – печальная: на счету голландцев так и осталось всего 3 победы. Еще 11 матчей закончились вничью, 12 раз (с учетом 7 сентября) Голландия проиграла.
- После ухода Роналда Кумана в «Барселону» сборная Нидерландов пока буксует: сперва с трудом обыграла Польшу (1:0), теперь – уступила Италии.
- Николо Барелла забил четвертый мяч в футболке сборной Италии. Ему предшествовала изящная комбинация.
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- Джорджо Кьеллини вышел на матч в стартовом составе. В прошлой игре Роберто Манчини оставил его запасе, потому что забыл надеть очки.
- Италия выиграла первый матч в нынешней кампании Лиги наций. Ранее «Скуадра адзурра» неожиданно сгоняла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1).
- Ассист на Бареллу отдал Чиро Иммобиле – обладатель «Золотой бутсы»-2020. В 37 матчах Серии A Чиро настрелял 36 голов.
- Френки де Йонг на предматчевом фото встал рядом с Мемфисом Депаем и Жоржиньо Вейналдумом. Оба они в скором будущем могут стать партнерами Де Йонга по «Барселоне».
- Перед матчем Opta подогнала лютую статистику, которая еще раз подтверждает, насколько плохо голландцы играют против итальянцев. «Оранье» выиграли у «Скуадры адзурры» всего 14% от всех проведенных матчей – это официально их худший соперник наравне с Португалией (тоже лишь 14% побед).
- Дуайт Лоудведжес проиграл первый матч у руля сборной Нидерландов. Ранее он стал лишь вторым коучем в истории «Оранье» в XXI веке, сумевшим выиграть дебютный матч. Первым в этом ряду был Дик Адвокат.
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