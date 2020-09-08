Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе сдал положительный тест на коронавирус и отправился на тренировку национальной команды.
Страйкер сдал пробу утром 7 сентября, провел тренировку в общей группе и в конце занятия узнал результат – заражение COVID-19. Как сообщает официальный сайт сборной, футболиста отправили домой.
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Это настоящая катастрофа для «ПСЖ», где заражение уже подтверждено у Неймара, Мауро Икарди, Анхеля ди Марии, Леандро Паредеса, Кейлора Наваса и Маркиньоса.
- Мбаппе пропустит матч Франции против сборной Хорватии в Лиге наций 8 сентября.
- Ранее положительный тест сдали еще несколько французских футболистов – в том числе Поль Погба.
- 10 сентября «ПСЖ» стартует в Лиге 1 матчем с «Лансом» – из-за большого количества ства заболевших игроков «Парижа» матч под вопросом.
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