Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе сдал положительный тест на коронавирус и отправился на тренировку национальной команды.

Страйкер сдал пробу утром 7 сентября, провел тренировку в общей группе и в конце занятия узнал результат – заражение COVID-19. Как сообщает официальный сайт сборной, футболиста отправили домой.

Чемпионат Англии Хамес перешел в «Эвертон» и будет играть у Анчелотти уже в 3-м клубе 9 ЧАСОВ НАЗАД

Это настоящая катастрофа для «ПСЖ», где заражение уже подтверждено у Неймара, Мауро Икарди, Анхеля ди Марии, Леандро Паредеса, Кейлора Наваса и Маркиньоса.

Мбаппе пропустит матч Франции против сборной Хорватии в Лиге наций 8 сентября.

Ранее положительный тест сдали еще несколько французских футболистов – в том числе Поль Погба.

10 сентября «ПСЖ» стартует в Лиге 1 матчем с «Лансом» – из-за большого количества ства заболевших игроков «Парижа» матч под вопросом.

Чемпионат Италии Роналду сделал предложение Джорджине (El Mundo) 11 ЧАСОВ НАЗАД