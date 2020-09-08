В сети появились фото девушек, из-за которых футболистов сборной Англии Фила Фодена и Мэйсона Гринвуда отстранили от ближайшего матча команды.

Юные спортсмены нарушили правила безопасности, связанные с угрозой распространения коронавируса – пригласили в отель двух незнакомок. В The Sun выяснили, ради кого игроки рискнули здоровьем членов национальной команды – игроки развлекались в компании претендентки на участие в конкурсе «Мисс Вселенная» от Исландии Нади Сиф Линдал Гуннарсдоттир и ее 19-летней кузины Лары Клаузен.