Сборная Франции переиграла Хорватию в матче Лиги наций со счетом 4:2. А вот главные факты по прошедшей встрече:
- Франция и Хорватия встретились впервые после финала чемпионата мира в России. Напомним, тогда команда Дидье Дешама тоже победила со счетом 4:2.
- Во втором тайме Дешам бросил в бой Эдуардо Камавингу из «Ренна». Этот парень получил французское гражданство менее года назад – 5 ноября 2019-го.
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- Дайо Упамекано впервые сыграл за сборную Франции на домашнем стадионе. И сразу отметился забитым мячом.
- Антуан Гризманн забил 31-й мяч в составе сборной и догнал по этому показателю Зинедина Зидана. Лидер топа – Тьерри Анри с 51 голом.
- Хорват Йосип Брекало забил первый мяч за сборную – и сразу в ворота чемпионов мира.
- Антони Марсьяль поучаствовал в трех голах в пяти последних матчах за Францию: гол в ворота Италии + ассисты во встречах с Германией и Хорватией.
- Также на счету Гризманна 21 ассист в составе «трехцветных». В XXI веке больше голевых за Францию отдал только Анри – 25.
- Оливье Жиру забил хорватам с пенальти, и теперь у него 40 голов за Францию. Еще один – и страйкер «Челси» повторит достижение Мишеля Платини. А выше в топе только Анри.
- Если Жиру положит 11 голов в ближайших 27 матчах за Францию, то не только повторит рекорд Анри, но и забьет 51 гол за сборную быстрее, чем Тьерри. А вы называли его поленом!
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