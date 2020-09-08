Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился дублем в матче Лиги наций против Швеции.
Первый гол стал для Роналду сотым за время выступлений за сборную Португалии. Криштиану – первый европеец, который смог забить 100 или больше мячей в составе национальной сборной. Первый его гол – шедевр.
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- Криштиану осталось забить 9 мячей, чтобы побить мировой рекорд. Он принадлежит иранцу Али Даеи (109 голов).
- Роналду забил 101 мяч в 165 матчах за сборную Португалии.
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