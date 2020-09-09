«Очень рад победе, которая позволила нам идти по проложенному пути. Конечно, 100-й и 101-й гол делают меня очень счастливым. Я счастлив играть с этими молодыми футболистами, я наслаждаюсь этим моментом и индивидуально, и коллективно.

Когда у меня была проблема с пальцем ноги, я всегда знал, что восстановлюсь к следующему матчу. Мне нравится быть здесь – с этими игроками, тренерами, персоналом. У нас хорошая команда, а незаменимых нет. Мне удалось побить рекорд в 100 голов, теперь впереди новый. Двигаемся шаг за шагом. Я не одержим, потому что считаю, что рекорды приходят естественным путем», – заявил 35-летний Роналду в интервью пресс-службе УЕФА.