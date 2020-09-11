19-летняя исландка Лара Клаузен в подробностях рассказала о своей встрече с игроком сборной Англии Филом Фоденом. Родственница Лары – претендентка на участие в конкурсе «Мисс Вселенная» от Исландии Надя Сиф Линдал Гуннарсдоттир – в свою очередь отдохнула с Мэйсоном Гринвудом.
«Я сказала ему [Фодену], что Надя, наверное, будет крупнее, чем он. Потом он поцеловал меня, я поцеловала его в ответ. Он хорошо целовался», – приводит слова Лары The Sun. Согласно источнику, футболисты ушли с девушками в разные комнаты, чтобы заняться сексом. Когда дело было сделано, Надя и Гринвуд пришли в комнату, где отдыхали Лары и Фоден. Игроки начали снимать девушек на видео.
«Нам было очень весело. Мэйсон говорил, какая у меня хорошая задница. Я нормально к этому отнеслась, я была полностью одета. Он говорил это Филу. Я сказала, что слышу их – Фил ответил, что все в порядке. Он сказал, что я горячая и красивая и согласился, что у меня хорошая задница. Я думаю, что он отлично провел время со мной. Он говорил милые вещи, твердил, какая я красивая», – рассказала Лара.
- После отдыха с девушками Фоден и Гринвуд были отстранены от участия в ближайшем матче сборной Англии.
- Игрокам запрещалось приводить кого-либо к себе в номер из-за правил по противодействию коронавирусу.
Дзюба и Азмун не первые, кто сымитировал половой акт в раздевалке. Год назад это сделали юниоры «МЮ», в том числе Гринвуд