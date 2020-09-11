«Я сказала ему [Фодену], что Надя, наверное, будет крупнее, чем он. Потом он поцеловал меня, я поцеловала его в ответ. Он хорошо целовался», – приводит слова Лары The Sun . Согласно источнику, футболисты ушли с девушками в разные комнаты, чтобы заняться сексом. Когда дело было сделано, Надя и Гринвуд пришли в комнату, где отдыхали Лары и Фоден. Игроки начали снимать девушек на видео.

«Нам было очень весело. Мэйсон говорил, какая у меня хорошая задница. Я нормально к этому отнеслась, я была полностью одета. Он говорил это Филу. Я сказала, что слышу их – Фил ответил, что все в порядке. Он сказал, что я горячая и красивая и согласился, что у меня хорошая задница. Я думаю, что он отлично провел время со мной. Он говорил милые вещи, твердил, какая я красивая», – рассказала Лара.