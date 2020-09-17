Сборная России переместилась с 38-го на 32-е место в рейтинге ФИФА. Это случилось после побед команды Станислава Черчесова над Сербией (3:1) и Венгрией (3:2) в рамках Лиги наций.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, Россия продемонстрировала лучший прогресс среди всех национальных команд мира. Рейтинг сборных подвергся изменениям впервые с апреля 2020 года.

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В лидирующей группе подвижек не оказалось, кроме пятой строчки. На первом месте осталась Бельгия, следом за ней расположились Франция, Бразилия и Англия. На пятое место переместилась Португалия, которая победила Хорватию (4:1) и Швецию (2:0).

Следующее обновление рейтинга запланировано на 22 октября.

11 октября сборная России сыграет против Турции, 14 октября – против Венгрии.

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