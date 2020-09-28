Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал футболистов, которые будут готовиться к матчам Лиги наций против Турции и Венгрии, а также к контрольной игре со шведами.
Впервые в команду вызван защитник Александр Жиров, играющий во второй Бундеслиге за «Зандхаузен». Всего на сбор приедут 25 футболистов.
Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).
Защитники: Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Александр Жиров («Зандхаузен» Германия), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Сергей Петров («Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).
Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все – «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Далер Кузяев (без клуба), Антон Миранчук («Локомотив»), Даниил Фомин («Динамо»), Денис Черышев («Валенсия» Испания).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Федор Смолов («Локомотив»), Александр Соболев («Спартак»).
- 8 октября сборная проведет в Москве контрольный матч со Швецией.
- 11 октября команда сыграет в рамках Лиги наций с Турцией, 14 октября – с Венгрией. Обе встречи также состоятся в Москве.