«Медицинский штаб сборной получил от врачей клубов исчерпывающую информацию о характере их травм, после чего было принято решение оставить футболистов для продолжения лечения в расположении медицинских служб «Краснодара» и «Локомотива», – сообщается в официальном твиттере сборной.