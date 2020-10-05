Нападающий «Локомотива» Федор Смолов и защитник «Краснодара» Сергей Петров не сыграют в ближайших матчах сборной России из-за небольших мышечных повреждений.
Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов уже сделал замены. Вместо Смолова в расположение сборной вызван форвард «Динамо» Николай Комличенко, вместо Петрова – его одноклубник Игорь Смольников.
Чемпионат России
«Локо» победил ЦСКА, но радоваться нечему. Николича ждет провал в ЛЧ
«Медицинский штаб сборной получил от врачей клубов исчерпывающую информацию о характере их травм, после чего было принято решение оставить футболистов для продолжения лечения в расположении медицинских служб «Краснодара» и «Локомотива», – сообщается в официальном твиттере сборной.
- 8 октября сборная проведет в Москве контрольный матч со Швецией.
- 11 октября команда сыграет в рамках Лиги наций с Турцией, 14 октября – с Венгрией. Обе встречи также состоятся в Москве.
Чемпионат России
🎯 Смолов: «Надоел вопрос про пенальти, но он будет со мной всю жизнь»
Лига наций
Твиттер Евро-2020 в Петербурге объяснил жест Смолова