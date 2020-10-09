Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сделал дозаявку на матчи Лиги наций против Турции и Венгрии.

В команду вызван 29-летний защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев. Он прибыл в расположение национальной команды в Новогорске вечером 8 октября, а утром 9-го числа вместе с остальными футболистами и представителями штаба сдал обязательный тест УЕФА на коронавирус.