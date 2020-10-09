Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов получил первый вызов во взрослую сборную России по футболу.
9 октября футболист отстоял на ноль за молодежную сборную России против Эстонии в матче отбора на Евро-2021 (4:0). Вечером того же дня игрок впервые был вызван в основную национальную команду на место Маринато Гилерме, отправившегося домой из-за «сомнительного» результата теста на коронавирус. Как сообщает телеграм-канал сборной, Сафонов будет тренироваться с командой перед матчем Лиги наций против Турции.
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- Кроме 21-летнего Сафонова в заявке есть Cослан Джанаев («Сочи») и Антон Шунин («Динамо»).
- Впереди у сборной два матча в рамках Лиги наций – 11 октября с Турцией и 14 октября с Венгрией.
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