9 октября футболист отстоял на ноль за молодежную сборную России против Эстонии в матче отбора на Евро-2021 (4:0). Вечером того же дня игрок впервые был вызван в основную национальную команду на место Маринато Гилерме, отправившегося домой из-за «сомнительного» результата теста на коронавирус. Как сообщает телеграм-канал сборной, Сафонов будет тренироваться с командой перед матчем Лиги наций против Турции.