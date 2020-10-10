В сборной России по футболу в преддверии матчей Лиги наций получен еще один подозрительный тест на коронавирус. Официальный аккаунт национальной команды в твиттере сообщает о возможном заражении COVID-19 защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

Футболист был незамедлительно изолирован от команды в домашних условиях. Марио чувствует себя отлично, жалоб на самочувствие нет. Тесты остальных членов команды отрицательные.

Георгий Джикия и Маринато Гилерме, тесты которых ранее дали сомнительный результат, находятся на самоизоляции в домашних условиях, жалоб на самочувствие нет. Футболисты ежедневно сдают тесты, и у одного из них последний тест был отрицательным. Такой же алгоритм действий будет реализован и с Марио Фернадесом: постоянный мониторинг состояния и ежедневные тестирования», – говорится в заявлении.